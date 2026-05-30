【モデルプレス＝2026/05/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが5月28日、自身のInstagramを更新。海辺でのショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」20歳美女「ラインが綺麗」オフショル姿◆村谷はるな、オフショルトップスから美肩際立つ村谷は「ぜんぶうまくいきますように。。！」とつづり、海の近くで撮影した写真を複