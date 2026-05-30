「今日好き」村谷はるな、オフショルから美肩際立つ「ラインが綺麗」「絵になる美しさ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが5月28日、自身のInstagramを更新。海辺でのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」20歳美女「ラインが綺麗」オフショル姿
村谷は「ぜんぶうまくいきますように。。！」とつづり、海の近くで撮影した写真を複数枚投稿。黒地に赤のラインが入ったオフショルダートップスとデニムパンツを合わせたコーディネートなどを披露している。オフショルダートップスからは綺麗なデコルテラインやスレンダーな肩が際立っている。
また村谷は、「自然な場所がだいすき．．。この日はずーと曇りで帰りには大雨だったよ笑」とエピソードを明かしている。
この投稿に「海が似合います」「健康的なスタイル」「可愛すぎますね」「デコルテライン綺麗」「美人さんですね」「絵になる美しさ」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」20歳美女「ラインが綺麗」オフショル姿
◆村谷はるな、オフショルトップスから美肩際立つ
村谷は「ぜんぶうまくいきますように。。！」とつづり、海の近くで撮影した写真を複数枚投稿。黒地に赤のラインが入ったオフショルダートップスとデニムパンツを合わせたコーディネートなどを披露している。オフショルダートップスからは綺麗なデコルテラインやスレンダーな肩が際立っている。
◆村谷はるなの投稿に反響
この投稿に「海が似合います」「健康的なスタイル」「可愛すぎますね」「デコルテライン綺麗」「美人さんですね」「絵になる美しさ」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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