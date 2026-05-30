【モデルプレス＝2026/05/30】女優の真野恵里菜が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でサッカー・鹿島アントラーズの柴崎岳選手の誕生日に用意した手料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】1児の母・35歳元ハロプロ「ヘルシーで美味しそう」アスリート夫へのディナー披露◆真野恵里菜、夫へのバースデーディナー公開真野は「シーズン中だからいつも通りの夕飯」とつづり、Instagramストーリーズを更新。鶏肉を使った