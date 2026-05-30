真野恵里菜、夫・アントラーズ柴崎岳選手へのバースデーディナーに反響「ヘルシーで美味しそう」「栄養バランス完璧」
【モデルプレス＝2026/05/30】女優の真野恵里菜が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でサッカー・鹿島アントラーズの柴崎岳選手の誕生日に用意した手料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】1児の母・35歳元ハロプロ「ヘルシーで美味しそう」アスリート夫へのディナー披露
真野は「シーズン中だからいつも通りの夕飯」とつづり、Instagramストーリーズを更新。鶏肉を使ったヘルシーな手作り料理を披露した。ブロッコリーやズッキーニ、アスパラガスなどの野菜と、グリルした鶏肉にソースをかけたヘルシーなワンプレート料理となっている。
この投稿に「ヘルシーで美味しそう」「シーズン中だから食には気を使いますよね」「愛情たっぷり」「栄養バランス完璧」「一緒にヘルシー料理を食べるなんて素敵」「支え合う姿に尊敬」「料理上手」など反響が寄せられている。
真野は2018年7月に柴崎選手と結婚。同年9月に生活拠点を柴崎選手の活動拠点であったスペインに移した。その後、2023年9月に柴崎選手が鹿島アントラーズへの復帰したことにともない日本に帰国。2024年に第1子を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母・35歳元ハロプロ「ヘルシーで美味しそう」アスリート夫へのディナー披露
◆真野恵里菜、夫へのバースデーディナー公開
真野は「シーズン中だからいつも通りの夕飯」とつづり、Instagramストーリーズを更新。鶏肉を使ったヘルシーな手作り料理を披露した。ブロッコリーやズッキーニ、アスパラガスなどの野菜と、グリルした鶏肉にソースをかけたヘルシーなワンプレート料理となっている。
◆真野恵里菜の投稿に反響
この投稿に「ヘルシーで美味しそう」「シーズン中だから食には気を使いますよね」「愛情たっぷり」「栄養バランス完璧」「一緒にヘルシー料理を食べるなんて素敵」「支え合う姿に尊敬」「料理上手」など反響が寄せられている。
真野は2018年7月に柴崎選手と結婚。同年9月に生活拠点を柴崎選手の活動拠点であったスペインに移した。その後、2023年9月に柴崎選手が鹿島アントラーズへの復帰したことにともない日本に帰国。2024年に第1子を出産した。（modelpress編集部）
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