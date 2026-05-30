【モデルプレス＝2026/05/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）が5月28日、自身のInstagramを更新。恋人の河村叶翔（かわむら・かなと）とのロケバス内での2ショットを公開した。【写真】「今日好き」美男美女カップル「にやけちゃう」密着ショット公開◆「今日好き」かなりのカップル、ロケバス密着2ショット公開相塲は「