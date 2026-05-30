「今日好き」かなりのカップル、ロケバスでの密着ショット公開「にやけちゃう」「美男美女」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）が5月28日、自身のInstagramを更新。恋人の河村叶翔（かわむら・かなと）とのロケバス内での2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「にやけちゃう」密着ショット公開
相塲は「ロケバスで2人して爆睡してた笑」とコメント。ロケバスの座席に並んで座り、自身が河村の顎を持ったショットと、頭を寄せ合った笑顔の2ショットの2枚を並べた写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「美男美女」「仲良くてにやけちゃう」「幸せ溢れてる」「憧れのカップル」「ずっとラブラブで尊い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美男美女カップル「にやけちゃう」密着ショット公開
◆「今日好き」かなりのカップル、ロケバス密着2ショット公開
相塲は「ロケバスで2人して爆睡してた笑」とコメント。ロケバスの座席に並んで座り、自身が河村の顎を持ったショットと、頭を寄せ合った笑顔の2ショットの2枚を並べた写真を公開した。
◆「今日好き」かなりのカップルの2ショットに反響
この投稿に、ファンからは「美男美女」「仲良くてにやけちゃう」「幸せ溢れてる」「憧れのカップル」「ずっとラブラブで尊い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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