【モデルプレス＝2026/05/30】クリエイターのおさきが5月28日、自身のInstagramを更新。弟でABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた今井暖大や妹との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】人気クリエイター「美男美女」イケメン弟と密着する姿◆おさき、家族で韓国旅行へおさきは「家族旅行」とつづり、韓国の街角での写真を複数枚投稿。3きょうだ