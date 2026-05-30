人気クリエイター・おさき、イケメン弟＆美人妹との密着ショット公開「美男美女」「絵になりますね」
【モデルプレス＝2026/05/30】クリエイターのおさきが5月28日、自身のInstagramを更新。弟でABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた今井暖大や妹との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気クリエイター「美男美女」イケメン弟と密着する姿
おさきは「家族旅行」とつづり、韓国の街角での写真を複数枚投稿。3きょうだいのショットを公開した。今井と一緒にカメラに目線を向けたり、妹とほっぺたをつまんでポーズを取ったりと微笑ましい姿を披露している。
この投稿に「3人とも可愛すぎる」「仲良しですね」「一緒に韓国旅行なんて素敵」「楽しそうなのが伝わる」「満喫してますね」「美男美女ですね」「並んでも絵になりますね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気クリエイター「美男美女」イケメン弟と密着する姿
◆おさき、家族で韓国旅行へ
おさきは「家族旅行」とつづり、韓国の街角での写真を複数枚投稿。3きょうだいのショットを公開した。今井と一緒にカメラに目線を向けたり、妹とほっぺたをつまんでポーズを取ったりと微笑ましい姿を披露している。
◆おさきの投稿に反響
この投稿に「3人とも可愛すぎる」「仲良しですね」「一緒に韓国旅行なんて素敵」「楽しそうなのが伝わる」「満喫してますね」「美男美女ですね」「並んでも絵になりますね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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