【モデルプレス＝2026/05/30】女優の真飛聖が5月28日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドを訪れた様子を公開した。【写真】元宝塚トップ「どの角度でも絵になる」ディズニー満喫ショット◆真飛聖、ディズニー満喫ショット披露同月16日の投稿で「やっと、やっと、パンチくんに会いに…」と添え、市川市動植物園の子ザル“パンチくん”に会いに行ったことを明かしていた真飛。この日は「パンチくんからの〜」と書き出し、