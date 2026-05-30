【モデルプレス＝2026/05/30】超特急のアロハ（高松アロハ※「高」は正式には「はしごだか」）とハル（柏木悠）が5月30日、都内で行われた「BULLET TRAIN ALOHA＆HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ」（主婦と生活社）発売記念イベントに出席。移動中の会話を明かした。【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル◆アロハ＆ハル、写真集撮影移動中の会話様々な場所で撮影した本写真集。ハルは「移動中は遠足