超特急アロハ＆ハル、写真集撮影移動中の会話明かす「（深夜）1時くらいにスタッフさんを巻き込んで」【アイハヨルノイロ】
【モデルプレス＝2026/05/30】超特急のアロハ（高松アロハ※「高」は正式には「はしごだか」）とハル（柏木悠）が5月30日、都内で行われた「BULLET TRAIN ALOHA＆HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ」（主婦と生活社）発売記念イベントに出席。移動中の会話を明かした。
【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル
様々な場所で撮影した本写真集。ハルは「移動中は遠足みたいな気分」とし、「帰りにアロハくんが『町田商店に行きたい』という申し出がありまして、（深夜）1時くらいにスタッフさんを巻き込んで行きました」と明かした。
そのほか、インフルエンザのリョウガへのメッセージや、アロハのフォーメーション“大移動”がバズった心境などを語った。
メインダンサー＆バックボーカルグループとして活動している超特急は2026年12月25日で結成15周年を迎え、先日長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では音楽番組はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍。そんな超特急の年下組、通称アロハルとして愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）の「ヨル（夜）」をテーマにしたコンセプト写真集となっており、今までに見せたことのない数々の表情が詰め込まれている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル
◆アロハ＆ハル、写真集撮影移動中の会話
様々な場所で撮影した本写真集。ハルは「移動中は遠足みたいな気分」とし、「帰りにアロハくんが『町田商店に行きたい』という申し出がありまして、（深夜）1時くらいにスタッフさんを巻き込んで行きました」と明かした。
◆「BULLET TRAIN ALOHA＆HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ」
メインダンサー＆バックボーカルグループとして活動している超特急は2026年12月25日で結成15周年を迎え、先日長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では音楽番組はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍。そんな超特急の年下組、通称アロハルとして愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）の「ヨル（夜）」をテーマにしたコンセプト写真集となっており、今までに見せたことのない数々の表情が詰め込まれている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】