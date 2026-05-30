【モデルプレス＝2026/05/30】タレントの村重杏奈が30日、都内で開催された写真集『あんな』発売記念会見に出席。ボディメイク術を明かした。【写真】27歳元アイドル「かなりの桃尻」美ヒップ大胆披露◆村重杏奈、ボディメイク術明かすオーストラリアで撮影を行った本作は、海にプール、ホテル、ステーキハウスや夜の街など、さまざまなシチュエーションで撮影した開放感のあるカットを収録。テレビでは見せてこなかった村重の顔が