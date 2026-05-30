村重杏奈、“おっぱい大先生”の次は「ケツ番長って呼ばれたい」ボディメイク術明かす【あんな】
【モデルプレス＝2026/05/30】タレントの村重杏奈が30日、都内で開催された写真集『あんな』発売記念会見に出席。ボディメイク術を明かした。
【写真】27歳元アイドル「かなりの桃尻」美ヒップ大胆披露
オーストラリアで撮影を行った本作は、海にプール、ホテル、ステーキハウスや夜の街など、さまざまなシチュエーションで撮影した開放感のあるカットを収録。テレビでは見せてこなかった村重の顔がたっぷりと詰まった1冊になっている。
お気に入りカットには、豊満なヒップを強調した1枚を選んで「昔々あるところに、どんぶらこどんぶらこと桃が流れてきましたみたいな感じの、かなりの桃尻なんです。私は『おっぱい大先生』って結構周りに言われているんですけど、『おっぱい大先生』なのは分かられているから、次はどうしようかなと思って思いついたのが、ケツ番長。次はケツ番長って呼ばれたいなと思って。ジムもピラティスも通いまくって。お尻をすごく鍛えたんですよ。丸っとしたお尻って結構作るのが難しいので、あれは努力の成果ということで、本当にすごくお気に入りのカットです」と語った。
ボディメイクについては「週3ジム、週2ピラティスに行ってました。週5日は運動デイにして。お肌に張りがなくなってしまうので、ご飯は3食しっかり食べていたんです。だから、バラエティの収録の合間とかにジムかピラティスに行ってっていう毎日を送っていました。結構ハードなスケジュールでしたね」と振り返っていた。
オーストラリアでのロケについては「本当にびっくりしたんですけど、撮影中にアイスを食べていたんですよ。そしたら、オーストラリアのおじさんが村重に近づいてきて。すごい距離で近づいてくるんですよ。だから、アイス欲しいのかな？と思ったら、ちゅーってされたんです。キス顔をされて。『ええ!?村重、オーストラリアでもおじさんにモテるんだ』って思いました（笑）。（収録は）流石に恐ろしかったのでしていないですけど、びっくりしましたね。本当にフレンドリーでポップな気さくな、村重みたいな方が多いんだなと思って、びっくりしました」と回想した。
写真集に対する自己採点を求められると、村重は「5000万点です！飛びぬけて。100点なんて、足りない足りない！5000万点でございます。誰もが満足できる写真集になりました」と笑顔。品を取り戻そうとしていることに関しては「どう思いますか？1回みんなで胸に手を当てて、村重が品を取り戻せたかどうか、自問自答してみましょう…。皆さんが、思うままに（笑）。記事を見てすごくショックなことを書かれたら落ち込みますから、ちょっとは取り戻せたと思います」と語った。
村重は、女性ファンからの胸を触ってみたいという要望に応える形で、自身の胸の感触を再現したクッションを制作したことも明かして、今後の目標を問われると、村重は「とにかく芸能界が大好きなので、芸能界の太陽として、明るく芸能界を照らしていきたいです！芸能界！芸能界！芸能界！」と宣言していた。
今後の大人村重の方向性に関して、村重は「本当にガヤを入れるのが大好きなんです。でも、大人の女性ってガヤを入れないじゃないですか。だから番組によって顔を変えるじゃないですけど、ちゃんと求められていることを理解して、すっとするときはすっとして、弾けるときは弾けるみたいな、これを使い分けられるのが大人かなと思いました」と発言。理想的な先輩を問われると「島崎和歌子さんとか。かっけーなと思いますね。本当に声を張り上げていらっしゃるので、村重も島崎和歌子さんくらいずっと芸能界を渡り歩いて、声を張り上げていきたいです」と明かした。
結婚の予定については「村重、給料明細を見るのが大好きなんですよ。本当に。すごく仕事が好きなので。ちょっとね、分かんないですね」と返答。「明細は（上を差しながら）ぐぐぐぐぐです！もう仕事最高！仕事楽しい！」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
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◆村重杏奈、ボディメイク術明かす
オーストラリアで撮影を行った本作は、海にプール、ホテル、ステーキハウスや夜の街など、さまざまなシチュエーションで撮影した開放感のあるカットを収録。テレビでは見せてこなかった村重の顔がたっぷりと詰まった1冊になっている。
ボディメイクについては「週3ジム、週2ピラティスに行ってました。週5日は運動デイにして。お肌に張りがなくなってしまうので、ご飯は3食しっかり食べていたんです。だから、バラエティの収録の合間とかにジムかピラティスに行ってっていう毎日を送っていました。結構ハードなスケジュールでしたね」と振り返っていた。
◆村重杏奈、オーストラリアロケで「本当にびっくり」
オーストラリアでのロケについては「本当にびっくりしたんですけど、撮影中にアイスを食べていたんですよ。そしたら、オーストラリアのおじさんが村重に近づいてきて。すごい距離で近づいてくるんですよ。だから、アイス欲しいのかな？と思ったら、ちゅーってされたんです。キス顔をされて。『ええ!?村重、オーストラリアでもおじさんにモテるんだ』って思いました（笑）。（収録は）流石に恐ろしかったのでしていないですけど、びっくりしましたね。本当にフレンドリーでポップな気さくな、村重みたいな方が多いんだなと思って、びっくりしました」と回想した。
写真集に対する自己採点を求められると、村重は「5000万点です！飛びぬけて。100点なんて、足りない足りない！5000万点でございます。誰もが満足できる写真集になりました」と笑顔。品を取り戻そうとしていることに関しては「どう思いますか？1回みんなで胸に手を当てて、村重が品を取り戻せたかどうか、自問自答してみましょう…。皆さんが、思うままに（笑）。記事を見てすごくショックなことを書かれたら落ち込みますから、ちょっとは取り戻せたと思います」と語った。
◆村重杏奈、理想の先輩明かす
村重は、女性ファンからの胸を触ってみたいという要望に応える形で、自身の胸の感触を再現したクッションを制作したことも明かして、今後の目標を問われると、村重は「とにかく芸能界が大好きなので、芸能界の太陽として、明るく芸能界を照らしていきたいです！芸能界！芸能界！芸能界！」と宣言していた。
今後の大人村重の方向性に関して、村重は「本当にガヤを入れるのが大好きなんです。でも、大人の女性ってガヤを入れないじゃないですか。だから番組によって顔を変えるじゃないですけど、ちゃんと求められていることを理解して、すっとするときはすっとして、弾けるときは弾けるみたいな、これを使い分けられるのが大人かなと思いました」と発言。理想的な先輩を問われると「島崎和歌子さんとか。かっけーなと思いますね。本当に声を張り上げていらっしゃるので、村重も島崎和歌子さんくらいずっと芸能界を渡り歩いて、声を張り上げていきたいです」と明かした。
結婚の予定については「村重、給料明細を見るのが大好きなんですよ。本当に。すごく仕事が好きなので。ちょっとね、分かんないですね」と返答。「明細は（上を差しながら）ぐぐぐぐぐです！もう仕事最高！仕事楽しい！」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
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