【モデルプレス＝2026/05/30】元AKB48でタレントの高城亜樹が5月28日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。【写真】34歳元AKB「雰囲気が全然違う」20cmばっさりカットでショートボブに◆高城亜樹、20cmカットした新ヘア披露高城は「ばっさり20センチカット ショートボブにしちゃいました どうかな」とつづり、アイスクリームを手にしたソロショットを投稿。胸上くらいの長さだった髪を大胆にカットし、スッキリ