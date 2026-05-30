元AKB48メンバー、20cmばっさりカットの新ヘア公開「雰囲気が全然違う」「大人っぽさと透明感が増してる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】元AKB48でタレントの高城亜樹が5月28日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】34歳元AKB「雰囲気が全然違う」20cmばっさりカットでショートボブに
高城は「ばっさり20センチカット ショートボブにしちゃいました どうかな」とつづり、アイスクリームを手にしたソロショットを投稿。胸上くらいの長さだった髪を大胆にカットし、スッキリとした印象のショートボブヘアにイメージチェンジした姿を披露している。
この投稿は「どんな髪型でも似合う」「めちゃくちゃ可愛い」「雰囲気が全然違う」「大人っぽさと透明感が増してる」「二度見した」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元AKB「雰囲気が全然違う」20cmばっさりカットでショートボブに
◆高城亜樹、20cmカットした新ヘア披露
高城は「ばっさり20センチカット ショートボブにしちゃいました どうかな」とつづり、アイスクリームを手にしたソロショットを投稿。胸上くらいの長さだった髪を大胆にカットし、スッキリとした印象のショートボブヘアにイメージチェンジした姿を披露している。
◆高城亜樹の投稿に「雰囲気が全然違う」と反響
この投稿は「どんな髪型でも似合う」「めちゃくちゃ可愛い」「雰囲気が全然違う」「大人っぽさと透明感が増してる」「二度見した」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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