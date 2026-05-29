お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、大谷翔平選手と山本由伸選手のサイン入りグッズという貴重な私物を査定に出すことを決意した。【映像】大谷翔平から手渡しされたお宝5月28日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に渡部が登場。ブレイクのきっかけとなった「すれ違いコント」の台本を査定に出し、海外でも認められる価値