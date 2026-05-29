お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、大谷翔平選手と山本由伸選手のサイン入りグッズという貴重な私物を査定に出すことを決意した。

【映像】大谷翔平から手渡しされたお宝

5月28日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に渡部が登場。ブレイクのきっかけとなった「すれ違いコント」の台本を査定に出し、海外でも認められる価値の高さから、1本「250万円」という驚きの査定額につなげた。

それ以外にもまだ売れるお宝はないか求められた渡部は、「大谷翔平選手のサイン入りバット2本持ってます」と告白。さらに、「山本由伸投手にWBC後すぐ書いてもらった、日本代表のユニフォームとドジャースのユニフォームがある」と、メジャーリーグで活躍する日本人選手2人のサイン入りグッズを所有していることを明かした。

大谷のバットを入手した経緯について、渡部は大谷選手が高校1年生の時から花巻東高校の試合を見に行っており、これまでに1時間の対談を4回ほど行ったことがあると説明。「大谷さんは『渡部さんの取材は受ける』と言ってくださって。1本はその時に『渡部さん、これ』って」と、直接プレゼントされたものであることを明かした。

これまでメディアに出したことがなかったという秘蔵の品について、渡部は「怒られるかもしれないけど、価値はちょっと興味あります」と、査定に踏み切った理由を語る。

これらの品がスタジオに登場すると、番組MCのお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇は「世界中が注目している2人ですから」と興奮し、タレントの小島瑠璃子も「需要は国内だけじゃないですよ」と目を輝かせていた。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCをタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。