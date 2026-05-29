◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（２９日・エスコンフィールド）「８番・一塁」でプロ初のスタメン出場している巨人のフリアン・ティマ外野手が、育成時代の背番号「０１３」のユニホームでプレーしている。２５日に育成選手から支配下登録され、背番号は「０１３」から「５０」に変更。しかし「５０」のユニホームが準備中のため、２８日のソフトバンク戦（東京ドーム）までは平山功太内野手の背番号「６９