近年、市街地で相次ぐ住宅や店舗の浸水被害を受け、注目される「止水板」。熊本市は、その購入補助を拡充すると発表しました。 【写真を見る】″わずか2分″ 置くだけで浸水を防ぐ「止水板」熊本市が予算増額で支援拡充 なぜ今「止水板」なのか？ 熊本市では、2025年年8月の記録的な大雨で大規模な内水氾濫が発生し、住宅や店舗で浸水被害が相次ぎました。 そのため市は、今年1月から浸水被害を防ぐため、「止水板」の購入費