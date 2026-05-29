近年、市街地で相次ぐ住宅や店舗の浸水被害を受け、注目される「止水板」。

熊本市は、その購入補助を拡充すると発表しました。

【写真を見る】″わずか2分″ 置くだけで浸水を防ぐ「止水板」 熊本市が予算増額で支援拡充

なぜ今「止水板」なのか？

熊本市では、2025年年8月の記録的な大雨で大規模な内水氾濫が発生し、住宅や店舗で浸水被害が相次ぎました。

そのため市は、今年1月から浸水被害を防ぐため、「止水板」の購入費用の一部を補助しています。

今年もまもなく出水期を迎える中、「止水板」需要が高まっているといいます。

2分程度で完成

この会社が扱う商品は、ドアを囲むように置いた支柱に、水の侵入を防ぐパネルを差し込むだけ。

記者「実際に持ってみると、思ったより軽くて持ち運びやすそうです」

場所にもよりますが、このドアの場合、土嚢だと土を袋に詰めたり積み上げたりするのに30分ほどかかりますが、止水板は2分程度で完了しました。

置くだけ簡単 水圧で固定

水圧で固定される構造のため、複雑な設置作業はなく、必要な場所に置くだけで水深約50センチまで耐えられるといいます。

車両を囲んで使うことで、水没対策としても利用できるそうです。

金剛株式会社 宮粼皓平さん「皆さんに安心して生活していただけるように、止水板などを取り扱っているのでお届けしたい」

熊本市は費用を一部補助

この止水板の費用を一部補助する熊本市は、今年度の当初予算で1000万円を計上しましたが、申請件数が予想を上回り、新たに500万円を補正予算案に計上することを決めました。

市は「今後も一定の需要が見込まれるため、支援を拡充した」としています。