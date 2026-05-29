2026年7月4日（土）〜2026年7月19日（日）まで、表参道ヒルズ 本館B3F スペース オーで『大Tシャツ展 2026』が開催される。2018年のブランドスタート以来、ヴィンテージTシャツを軸としたポップアップで多くのファンを魅了してきたウェーバー（weber）。毎年恒例となっているヴィンテージTシャツの祭典「大Tシャツ展」が、2026年は規模を大幅に拡大して表参道ヒルズに登場する。本展では、ヴィンテージTシャツの歴史を語る上で欠か