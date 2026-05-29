1,000ËçÄ¶¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸T¥·¥ã¥Ä¤¬½¸·ë¡ØÂçT¥·¥ã¥ÄÅ¸ 2026¡Ù7·î4Æü¤«¤éÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Ç³«ºÅ¡ÃÆ£¸¶¥Ò¥í¥·¤é¤Î¡È»×¤¤½Ð¤Î1Ëç¡É¤â

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Powell Peralta/Ripper Design:VCJ(Vernon Courtlandt Johnson) 1983
NIRVANA¡¡1990s
Aphex Twin PlayStaion Magazine(Sample T-shirt) 1999
Bjork "Homogenic" 1990s
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