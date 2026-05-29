ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOは、LINEヤフー株式会社と共同で始動したプロデュースプロジェクト「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」の一環として、男性アイドルグループ・NEWSのメンバーであり、ソロアーティストとしても活躍する増田貴久初のファッションブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」を立ち上げ、ZOZOTOWN限定アイテムを5月29日（金）より受注販売する。「Yellow by TAKAHISA MASUDA」は、芸能界屈指