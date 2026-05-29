増田貴久、初のファッションブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」5月29日よりZOZOTOWN限定で販売

ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOは、LINEヤフー株式会社と共同で始動したプロデュースプロジェクト「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」の一環として、男性アイドルグループ・NEWSのメンバーであり、ソロアーティストとしても活躍する増田貴久初のファッションブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」を立ち上げ、ZOZOTOWN限定アイテムを5月29日（金）より受注販売する。

「Yellow by TAKAHISA MASUDA」は、芸能界屈指のファッション好きであり、NEWSのツアー衣装や海外ブランドとのコラボレーションなども手掛ける増田が、これまで培ってきた経験と表現力、そしてファッションへの深い愛情を注ぎ込んだ自身初のファッションブランド。

本ブランドでは、普段の装いにプラスできる、増田のファッション観を体現した全16型のオリジナルアイテムを展開する。

ラインナップには、増田の発案から生まれた本ブランドを象徴するロンパース型のMA-1をはじめ、フーディーやスウェットのセットアップ、Tシャツなどの定番アイテムを、カジュアルさにエッジを効かせたデザインで取り揃える。

自身のスタイルに合わせて自由にカスタマイズできるよう、面テープで付け替え可能なポケットを採用しており、機能性とファッション性を兼ね備えているのが特徴だ。

サイズは、ビッグシルエットが特徴の“増田サイズ”の「7」と、日常使いしやすいオリジナルサイズの「4」の2種類を用意。サイズ感や生地感、ポケットの位置などの細部に至るまで、増田自身の“好き”を反映しながら丁寧にディレクションしており、その様子はZOZOTOWNの特設ページで見ることができる。

さらに、現在公開中のLINEミニアプリゲーム「走れ!! ネコます」では、5月29日（金）よりブランドアイテムをモチーフにした着せ替えアイテムが追加される。さらに、ブランドアイテムを一部着用したキャラクター「ネコます」のLINEスタンプが、6月2日（火）より販売開始となる。

【ブランド概要】

・ブランド名：Yellow by TAKAHISA MASUDA・受注販売期間：2026年5月29日（金）13:00〜2026年6月15日（月）11:59※販売期間終了後に再度販売する可能性あり。・特設ページ：https://zozo.jp/event/takahisamasuda/・お届け時期：2026年8月下旬〜2027年1月中旬予定※アイテムごとに異なるため、詳しくは各アイテムの商品ページにて確認。※注文状況により、お届け予定時期が変更となる場合あり。

【ZOZOTOWN限定アイテム】

（左上から）MA-1 ROMPERS（2色展開）：49,500円（税込）MILITARY ROMPERS（3色展開）：46,200円（税込）HOOK ＆ LOOP - SWEAT（4色展開）：8,800円（税込）HOOK ＆ LOOP - SWEAT SHORT PANTS（4色展開）：8,800円（税込）HOOK ＆ LOOP - ZIP HOODIE（4色展開）：12,100円（税込）HOOK ＆ LOOP - SWEAT PANTS（4色展開）：10,450円（税込）

（左上から）HOOK ＆ LOOP - T-SHIRT（4色展開）：7,150円（税込）HOOK ＆ LOOP - LONG SLEEVE T-SHIRT（4色展開）：8,800円（税込）HOOK ＆ LOOP - NYLON PULLOVER（3色展開）：11,000円（税込）“Yellow 100%” T-SHIRT（4色展開）：5,500円（税込）STAR LONG SLEEVE T-SHIRT（4色展開）：7,150円（税込）HOOK ＆ LOOP - POCKET BAG L（4色展開）：7,370円（税込）HOOK ＆ LOOP - POCKET BAG M（4色展開）：6,050円（税込）HOOK ＆ LOOP - POCKET BAG S（4色展開）：5,280円（税込）MULTI WAY CHECK SHIRT（3色展開）：13,200円（税込）TAG CHARM：2,750円（税込）