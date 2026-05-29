グループSEVENTEEN（セブンティーン）のメンバー、THE 8（ディエイト）とVERNON（バーノン）が新ユニット「V8 (SEVENTEEN)」を結成し、6月29日にファーストアルバムをリリースする。V8は、THE 8の「8」とVERNONの「V」を組み合わせた名前だ。強力な加速を生み出す8気筒エンジンのように、独創的な感覚を動力として絶えず疾走する彼らの推進力を表現したと、PLEDIS Entertainmentは説明した。 反応はすでに熱い。SNSでは、日常の至