小米技術日本株式会社（シャオミ・ジャパン）は5月28日（木）、ライカと共同開発したカメラシステムを搭載するスマートフォン「Xiaomi 17Tシリーズ」の予約販売を開始した。発売日は6月4日（木）。 ラインアップは「Xiaomi 17T Pro」と「Xiaomi 17T」の2モデル。市場想定価格は、17T Proの12GB/256GBモデルが11万9,800円、12GB/512GBモデルが13万9,800円。17Tの12GB/256GBモデルが8万9,980円、12GB/512GBモデルが1