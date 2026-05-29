アーティスト開発プラットフォーム「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」は、第1弾アーティストである全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBY（バイビー）の、グローバルフィットネスブランド「Reebok（リーボック）」のアンバサダー活動において、第2弾キャンペーン「CLUB C 85 LABEL YOU」のビジュアルを解禁した。■「VIBY」とはVIBYは、BTSやTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）を発掘したキム・ミジョン氏の