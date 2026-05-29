2026年6月20日（土）、21日（日）の2日間にわたって愛知県・モリコロパーク（愛・地球博記念公園）にて行われる野外フェス『YON FES（ヨンフェス） 2026』のタイムテーブルが発表された。タイムテーブル今年で10周年を迎えるYON FESのチケットは全券種ソールドアウト。ラインナップには、ELLEGARDEN（エルレガーデン）、マキシマム ザ ホルモンといった強靭なゲストや、THE ORAL CIGARETTES（ジ・オーラル・シガレッツ）、BLUE ENC