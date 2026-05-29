〈「周到な計画のもと、家から連れだされ、結局ナイフで殺害された」15歳少女を刺し殺した犯人の正体は女子高生…!? FBIが導き出した驚愕の“プロファイリング”は正しかったのか〉から続く15歳の少女が惨殺された事件。捜査線上に浮かび上がったのは、被害者の友人で同じ高校に通う16歳の少女だった。しかし、彼女は捜査での嘘発見器の検査をあっさりパスしていた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）少女はなぜ嘘発見器に