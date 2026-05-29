〈「周到な計画のもと、家から連れだされ、結局ナイフで殺害された」15歳少女を刺し殺した犯人の正体は女子高生…!? FBIが導き出した驚愕の“プロファイリング”は正しかったのか〉から続く

15歳の少女が惨殺された事件。捜査線上に浮かび上がったのは、被害者の友人で同じ高校に通う16歳の少女だった。しかし、彼女は捜査での嘘発見器の検査をあっさりパスしていた。

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少女はなぜ嘘発見器に引っかからなかったのか、どのような経緯で殺害を自白したのか、そして動機とは……。ここではアン・W・バージェス氏他の『怪物の顔 快楽殺人者のプロファイル』（大和書房）の一部を抜粋して紹介する。



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“ボビーズ”の入会者は自分の社会的立場のほうを大事にする

「プロファイルに話を戻そう」

ウォーカー（注：新たに行動科学課に配属されたプロファイラー）がギアを入れ換えた。

「無秩序型の殺人だという点ではみんなが同意した。また、加害者は中途退学かもしれないが高校には行っていて、かつて学生だった、あるいは卒業したばかりだが、犯行時にはまだ同じ一帯に住んでいたのかもしれない。“ボビーズ”の入会者は、知能は平均以上でも、勉強より自分の社会的立場のほうを大事にするので、成績は並程度かもしれない。

犯行当時、加害者はあの地域に住んでいたか、職場があったか、どちらかだろう。また、ボビーズの一員だとすれば、まわりと交流することはできたはずだが、経済状況のせいでカーストの低層に所属していたと思われ、これもまた、リアルな友だちを作ろうと必死になる理由の一つだろう。そして、それが遊び半分でドラッグやアルコールを楽しむことにもつながっている。これは不安やカースト低層での抑圧を紛らわせる意味もある。

年齢的に言って、犯罪歴はないと考えていいだろう。あったとしても麻薬がらみの軽罪くらいじゃないかな」

「だいたいそんなところだろうな」

車内での大喧嘩の理由は…

レスラー（注：FBI行動科学課の特別捜査官）が言った。

「だが俺としては、2人が車内で2人きりで過ごしていたあいだに何があったのか、もっとはっきりさせたい。あんな暴力沙汰に発展したんだから、2人は相当な大喧嘩をしたはずだ」

「ドラッグかもしれない」

ダグラス（注：FBI行動科学課の特別捜査官）が再度指摘する。

「犯行後の行動についてざっと確認しないか?」

ヘイゼルウッド（注：FBIの管理官）が言った。

「アン、この部分には、どういう心理が働いているか解釈するのに君の見識がおおいに役立つ。それに、君にしかわからないこともあるからな。私は結婚して20年も経つっていうのに、いまだに女性の気持ちがまるでわからない」

捜査官たちが笑い、私も角が立たないようにいちおうにっこりした。でも、考え直した。

「プライベートについてはプライベートな時間に話してちょうだい、ロイ。私は事件の解決のほうに興味がある」

一瞬室内がしんとしたが、人のいいヘイゼルウッドらしく、すぐにおずおずと謝罪した。

「だが、それは正しい意見だ」

ウォーカーが言った。

「犯行後の行動がこのケースでは重要になってくる。まず考えなきゃいけないのは凶器の問題だ。誰から始める？」

レスラーが先陣を切った。

動揺している犯人はすぐに自宅に戻ろうとする

「襲撃がずいぶん無秩序だったことを考えると、車で帰宅する途中で凶器を捨てた可能性が高い。あまりよく考えずに、窓からただ投げ捨てたのかもしれない。犯人は車に戻ると、まっすぐ帰宅したと考えるのが妥当だろう。というのも、この人物は生まれてこのかた、こういう行為を、つまり人を襲撃するなんてことを経験したためしがないと思うからだ」

「その点ではボブ（注：ヘイゼルウッドによるレスラーの愛称のこと）に賛成」

私は同意した。

「これは心に深い傷を残す行為で、殺人傾向のない人、そしてもちろんこの少女には殺人傾向はなかったと思うのだけれど、そういう人が行為後に最初にするのはどこか安心できる場所に行くことよ。彼らは現実を締めだせる、自分を守ってくれる温かい場所を探す。このケースでは、もし犯人が女子高生だとすれば、即座に自宅に戻るでしょうね」

「それはありがたい」

ダグラスは言った。

「帰宅途中に窓からナイフが投げ捨てられたとして、もし警察のもとに容疑者リストがあるなら、車で帰るいちばん合理的なルートを捜索すれば凶器は見つかる」

「それに、運転手は車内を掃除して証拠を残さないようにしただろうな」

ヘイゼルウッドが続けた。

「車が借りものだったとしたら、いよいよそうしただろう。翌朝早起きして、地元の洗車場にさえ行ったかもしれない」

「そこは事件の鍵となる時間帯ね」

私は言った。

犯行後の犯人の生活パターンの変化

「アンサブ（注：［Unknown Subject］特定前の容疑者）の行動は犯行直後に今までとはがらりと変わったかもしれない。帰宅した夜は誰にも会わなかったとしても、家族と同居している女子高生なら、翌朝には誰かしらと顔を合わせただろうし、事件後すくなくとも数日は沈んで内にこもる様子だった彼女に、家族は気づいたんじゃないかな。

不安そうだったり、動揺したり、いらいらしたり、何か考え事をしてぼんやりしていたりしたかもしれない。普段の生活パターンにも変化が見え、食習慣や睡眠の様子もいつもと違ったり。顔や容姿も目に見えて変化することがある。服装に気を遣わなくなり、どんな格好をするか、どんなふうに見えるか、気にしなくなるの」

「地元警察は葬儀で異常に気づかなかったのかな、ウォーカー？」

ダグラスが尋ねた。

「葬儀に出席した犯人が異様なほど無表情だった、みたいな出来事を目にしたことがある。それに、たいてい彼らは早めに葬儀の場から姿を消す」

「警察にはもう目星がついているはずだ」

レスラーは主張した。

「容疑者はそう多くないだろうし。捜査の過程ですでに犯人から話を聞いていて、ほかの学生と比べて不安や動揺が強いことに気づいたはずだ。本人が捜査に協力したいと申しでた可能性だってある。どうなんだ、ウォーカー？」

「結構だ、ご一同」

ウォーカーが急いで幕引きを始めた。

「このへんで充分だろう。僕がプロファイルをまとめて、オリンダ警察に送っておく。何か進展があったら知らせるよ」

これで終了。セッションが終わると、捜査官たちは頭のスイッチを自分の世界のほうにカチリと切り換える。彼らはそういう気持ちの転換に慣れていた。

ふんだんな写真で細部まで分析された残虐な刺殺事件から、たちまち家族との週末のプランとかオフィス内の人事抗争とかワシントン・レッドスキンズ（注：メリーランド州ランドーバーに本拠地をおくNFLチーム）のヘッドコーチ、ジョー・ギブズの采配とかについてのおしゃべりに、即座に飛び移る。

ある意味ぎょっとするが、FBIが彼らを採用したのはそういう資質があることも大きい。程度に差こそあれ、行動科学課の捜査官は影響を受けずに事件に没頭でき、実際の恐怖と感情としての恐怖を切り離せる。生き延びるために客観性を保つ自分なりの方法があるのだ。

もしこのプロファイリングがうまくいけば…

私は違う。性暴力の被害者と作業をして、そういう恐ろしい行為に何も感じずにいるわけにはいかなかった。もっとも、そうして気持ちが動くことで暴力の本質をより十全に理解することができた。暴力のパターンや構造がおのずとわかったのだ。被害者とつながり、彼女たちの話と自分も関わり、その背景にどんな心理が働いているか分析することが理解に結びついた。被害者のプロファイリングをするうえで独特の洞察が働くようになったのだ。

私のこういうところを、加害者に注目しがちな捜査官たちは評価した。これはとくに、犯行をくり返す犯罪者が被害者によって扱いを変えるのはどうしてか、明らかにするのに役立った。そういうタイプの事件では、しばしば私に協力の要請があった。犯行の中では被害者と加害者のあいだでさまざまな力学が働くが――自己防御として、どういう場合に被害者が抵抗し、あるいは抵抗せずに降参するのか――その説明をしてほしいとか、シナリオによって加害者が刺激されたり、逆に動揺してたじろいだりする理由について意見を聞かせてほしいとか。

しかし、没入型アプローチのせいで、事件に満ちる感情に自分が左右されてしまうのも事実だった。私は感情を切り離せなかった。加害者はなぜそんなことをしたのか、加害者はどういう人間か、もっと理解したくて、ふと気づくと出来事の一部始終や細部を頭の中で再生してしまうことも多かった。そしてプロファイリングをした犯人がついに逮捕されると、自分の仕事を誇らしく感じたが、何よりまずほっとした。

ボビーズ事件ではとくにこの傾向が強かった。1980年代初めからチームが手掛けてきた十数件のプロファイリングの中で、被害者も加害者も女性というのは初めてのケースだった。もしこのプロファイリングがうまくいけば、いまだFBI内で囁かれている疑問に対し、高らかに「そらみろ！」と言ってのけられる――はたしてプロファイリングはより幅広い種類の事件にも適用できるのか？

答えは数か月後、その年の12月にもたらされた。

噓発見器をパスしていた容疑者

ようやく犯人が逮捕されたとウォーカーから聞かされたのだ。最初に作ったプロファイルに関わった捜査官全員を集めて報告会をおこなうつもりだと彼は言い、私も出席を求められた。

「じつは、前回のミーティングで言わなかったことがある。この犯人のプロファイリングを始めるまえにすでに、捜査員たちは容疑者をかなり絞りこんでいたんだ。オレンジのピントが使える環境にあり、被害者の友人で、同じ学校に通い、ボビーズのメンバーでもあり、事件の前後2時間ほどなぜか家を留守にしていた容疑者も、じつは1人いた」

誰かが何か言うまえに、ウォーカーはみんなを黙らせた。

「ああ、言いたいことはわかる。だが、彼女は噓発見器の検査にパスし、容疑者リストからはずされていたんだ。結果には虚言の形跡が何一つなかった」

「その2時間の空白について、アリバイは？ 検査でそのことも尋ねなかったのか？」

ダグラスが訊いた。

「ベビーシッターをしていたと彼女は言った。それを理由に車を借りたらしい。ちなみに、ピントは彼女の姉のものだった。ベビーシッターの話で姉と両親を騙したんだ」

「頭がいい」

レイ（注：新たに行動科学課に配属されたプロファイラー）がつぶやいた。

自分を正当化した容疑者は

「だが一つ問題があった。噓発見器のことを聞いた僕は、結果のコピーをファックスしてほしいと頼み、うちの検査官の1人にそれを見てもらったんだ。ずいぶんまずいテストだと彼は言った。その検査官によれば、質問の仕方を変えるか、もっと適切な質問をしていれば、こういう結果になったかどうかわからないという。それだけでも、容疑者をリストからはずすべきじゃなかったとわかる」

「地方の制服警官は殺人の捜査にあまり慣れてないからな」

ダグラスがぼそりと言った。

「だから次の段階として、われわれが作ったプロファイルを一つにまとめ、彼らがリストからはずしたその容疑者とどんなに一致するか指摘した。だが問題は容疑者本人だった。そのころまでには、たっぷりあった時間を使って、犯行について自分で自分を納得させてしまったんだ。

被害者を殺したのは当然だったとすでに感じていた。こういうケースはこれまでも見たことがある。アンサブは心理的自己防御メカニズムを通過することで、『ああなったのはあいつが悪いんだ、あいつはガキだ、お高くとまりやがって。あんなやつどうなったっていい。死んで当然なんだ』みたいな考えに行きついた」

「こわ」

レイがつぶやいた。

「だから、最後のプロファイリング・セッションでの容疑者の犯行後の行動について、アンに協力を求めた。もちろん、アンサブにもう一度事情聴取をするよう、捜査員たちにすぐに要請しようと思えばできた。だが、彼女を崩す要素が必要だった。あの晩起きたことについて、自分が何を考え、何をしたか、胸の奥にしまいこんでいることも含めて、あらためて振り返らせなければならなかった。さもないと、せっかく話を聞いても捜査員たちは何も得られない。少女に洗いざらい自白させる必要があった」

「ときには私の言うこともちゃんと聞いてくれるってわけね」

私は微笑んだ。

二度目の噓発見器テストで起きた少女の変化

「僕は警察にプロファイルを渡した。捜査員たちはもう一度容疑者に接触し、次の金曜日に二度目の噓発見器テストを受けてもらうことにした。すると、おかしなことが起きた。

テストの前に4時間にわたって事情聴取をおこない、そのあと検査をしたんだが、終わっても少女はなかなか帰ろうとしなかった。その場でぐずぐずして、噓発見器の検査員と話をしたがった。ようやく彼をつかまえると、こう言った。『私がやったと思ってるんですよね』彼はそのとおりだと答え、彼女に名前を訊かれたので『ロン・ヒリーだ』と答えた。

検査の結果、2つの主要領域で虚言が見られ、ほかの領域についても結論が出ない部分が多かった。だがそれだけではまだ捜査を進めるわけにいかなかった」

「あなたの言ったとおりね」

私は言った。

「彼女はそれまでのあいだに防御壁を築きあげ、行動の正当性を自分に納得させてしまった」

“署名入りのメモ”で母親に殺人を告白

「検査結果が出て、少女がようやく帰宅した金曜の夜、僕もそう思った。ところがそのあと、思いがけないことが起きた。僕がそれを知ったのは事後だったんだけどね。土曜日と日曜日に、彼女は母親を呼びとめて話をしようとした。ところが母親は忙しくて、彼女と話をする時間が取れなかった。そして月曜の朝、学校に行こうとしていた少女が洋服ダンスの上に置いたメモを指さして言った。『ママ、私が学校にいるあいだにあれを読んで』それはカースティン・C殺害を打ち明ける署名入りの文書だった」

「興味深いわね」

私は言った。

「自白するかどうかは依然として自分の意思しだい、と思っているような節がある。その前に母親の関心を引こうとしても引けなかったから、無理やりにでも母親を巻きこむシナリオを作った。そのメモを見せてもらえる？ 彼女の動機がきっとはっきり書いてあるはず」

ウォーカーはうなずき、紙切れを取りあげると、読みはじめた。

「『愛するママとパパへ。今日1日ママにこの話をしようとしたけれど、2人のことが大好きだから、なかなか言いだせなかった。だからもう少し楽なやり方をすることにします。あのFBIの人は……私がやったと思っています。そして彼は正しい。

今まではなんとか耐えてきたけど、もう無理です。正直いっぱいいっぱいで、もう噓はつけません。お願いだから、私を嫌いにならないで。2人の愛がなかったら、生きていけません。私は自分の人生も2人の人生も台無しにしてしまった。どうしていいかわからないし、自分が恥ずかしくて、怖いです。

PS．よくそんなことができたわねとか、どうしてそんなことしたのとか、どうか言わないで。自分でも理解できないし、理由もわからないのです』」

仲間はずれになりたくないという動機

1984年12月12日、娘のメモを読んだあと、バーナデット・プロッティの母親は学校に急いで向かい、娘をミラモンテ警察に車で連れていった。16歳のバーナデットは、先週の金曜日に絆ができ、信用するようになった噓発見器の検査技師ロン・ヒリーとしか話をしないと告げた。告白の中で、バーナデットは、相手を殺すつもりはなかったこと、誤解があったことを打ち明け、自分はただみんなの仲間に入りたかっただけだ、と話した。

バーナデットの自白によれば、すべては6月23日の夜に計画されていたパーティーがきっかけだった。バーナデットは自分が招待されていないそのパーティーに、カースティン・Cが招待されていることを知っていた。だからカースティンを家から誘いだすためにボビーズの入会ディナーの話をでっちあげようと考えたのだ。もし学校で1、2を争う人気者といっしょにそのパーティーに行けば、ようやくみんなの仲間入りができると思った、そうバーナデットは説明した。

だから2人が教会の駐車場に到着して、入会ディナーが噓だったとついにわかってしまったとき、バーナデットは「入会ディナーはないんだけどさ、すごいパーティーがあるって聞いたよ。そっちにいっしょに行こうよ」と提案した。最初はカースティンも同意したが、しばらく話をするうちに――内容は最後まできちんと説明されず、はっきりしなかった――何かをきっかけに彼女の気が変わり、バーナデットを「馬鹿」と罵って車を降りてしまった。

カースティンをこのままにはしておけないとバーナデットが心を決めたのはそのときだった。あの子絶対にヤクを受け付けないヘンな子だよ、とカースティンに学校で言いふらされるのが怖かった。仲間はずれにされるのだけはご免だった。

ナイフについては、姉が車に置き忘れていたものだと説明した。姉がそもそも車にナイフを持ちこんだのは、友人たちとサンドイッチ屋に行くためだった。サブマリンサンドイッチをそれで2つに切り、そのあとナイフを車に置き忘れた。信じるかどうかは別にして、とにかくそれがバーナデットの説明だった。

（アン・W・バージェス,スティーヴン・M・コンスタンティン／Webオリジナル（外部転載））