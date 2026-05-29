©ABCテレビ ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星・・・今のお笑い界をけん引するレジェンドたちが、芸人人生の大きな通過点として参戦・制覇した「ABCお笑いグランプリ」を今年も開催！出場資格は“デビュー10年以内”の若手芸人。漫才、コント、ピン芸、なんでもありの“お笑い異種格闘技”だ。 昨年の第46回大会では、前年の「