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ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星・・・今のお笑い界をけん引するレジェンドたちが、芸人人生の大きな通過点として参戦・制覇した「ABCお笑いグランプリ」を今年も開催！

出場資格は“デビュー10年以内”の若手芸人。漫才、コント、ピン芸、なんでもありの“お笑い異種格闘技”だ。

昨年の第46回大会では、前年の「M-1グランプリ2024」で4位に輝き実力を轟かせていたエバースが、圧倒的な漫才で見事に王座を獲得。その後、同年の「M-1グランプリ2025」でも連続で決勝へと駒を進めるなど、今や若手最前線を走る彼らの大きなターニングポイントとなった。まさに実力派の若手がしのぎを削るハイレベルな賞レース。そんな若手芸人日本一を決める本大会に、今年は昨年から41組増えた583組がエントリーした。



賞レースを賑わせる実力派から、今話題の注目株まで勢ぞろい！

今年の大会には、昨年の「M-1グランプリ」ファイナリスト勢のヨネダ2000、めぞん、敗者復活戦で爪痕を残した豆鉄砲、生姜猫、ゼロカランに加え、ytv漫才新人賞受賞歴を持つ空前メテオ、ぐろうや、NHK上方漫才コンテスト優勝の例えば炎など、他の賞レースでも活躍する実力を持った芸人たちが参戦。さらに、ダウ90000や、本大会ラストイヤーでもあるこたけ正義感のほか、先日「ONE CHANCE 2026」初代王者に輝いたイチゴ、本大会ファイナリスト経験のある金魚番長など、今まさに注目を集める若手たちが勢ぞろい！

準決勝は6月16日(火)ABCホールにて開催！



▼第46代王者エバース

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「ABCお笑いグランプリ」公式サイト https://www.asahi.co.jp/owarai/