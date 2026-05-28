◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人のフリアン・ティマ外野手が、初打席を迎えた。１点ビハインドの６回２死二塁で代打で登場。球場からは大歓声が上がった。２番手・ヘルナンデスの１５８キロの初球をフルスイングでファウル。２球のスライダーを捉えた。打球は右中間に落ちるかと思われたが、中堅・周東がスライディングキャッチで好捕。相手の好守備に阻まれ、初安打とはなら