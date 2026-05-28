Amazonでは6月2日（火）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。 アマゾンは、「Fire TV Stick 4K Plus」を30％オフの6,980円（税込）で販売しています。 Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディア