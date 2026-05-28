【モデルプレス＝2026/05/28】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が5月27日、自身のInstagramを更新。ウエストがのぞく衣装を身に着けた姿を公開した。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「まるで彫刻」美ウエスト全開のミニ丈衣装◆カズハ、美ウエスト際立つ衣装披露カズハは、ホルターネックのショート丈のトップスと、体にぴったりと沿うロングのボトムスを身につけた複数の写真を投稿。ウエス