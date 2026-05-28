LE SSERAFIMカズハ、美ウエスト全開のミニ丈衣装披露「女神ボディ」「まるで彫刻みたい」
【モデルプレス＝2026/05/28】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が5月27日、自身のInstagramを更新。ウエストがのぞく衣装を身に着けた姿を公開した。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「まるで彫刻」美ウエスト全開のミニ丈衣装
カズハは、ホルターネックのショート丈のトップスと、体にぴったりと沿うロングのボトムスを身につけた複数の写真を投稿。ウエスト部分が臍の下まで大胆にのぞいており、ほっそりと引き締まったボディと、美しい肩のラインがのぞいている。
この投稿は「女神ボディ」「視線釘付けになるほど美しい」「まるで彫刻みたい」「美しさが際立つ衣装」「ビジュアル最強」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「まるで彫刻」美ウエスト全開のミニ丈衣装
◆カズハ、美ウエスト際立つ衣装披露
カズハは、ホルターネックのショート丈のトップスと、体にぴったりと沿うロングのボトムスを身につけた複数の写真を投稿。ウエスト部分が臍の下まで大胆にのぞいており、ほっそりと引き締まったボディと、美しい肩のラインがのぞいている。
◆カズハの投稿に反響
この投稿は「女神ボディ」「視線釘付けになるほど美しい」「まるで彫刻みたい」「美しさが際立つ衣装」「ビジュアル最強」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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