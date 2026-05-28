AI関連銘柄を中心に、株式市場の上昇が続いている。だがその裏で、指数への資金集中が静かに進んでいる。【こちらも】AI関連株は「集中」か「分散」か新NISA初心者が陥る3つの誤解分散投資の代名詞であるインデックス投資にも、その偏りは反映される。新NISAで投資を始めた個人にとって、これは他人事ではない。■なぜ「集中」が起きるのか米国市場では、エヌビディアやマイクロソフトなどの大型テクノロジー株が主要指数