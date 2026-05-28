AI関連銘柄を中心に、株式市場の上昇が続いている。だがその裏で、指数への資金集中が静かに進んでいる。

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分散投資の代名詞であるインデックス投資にも、その偏りは反映される。新NISAで投資を始めた個人にとって、これは他人事ではない。

■なぜ「集中」が起きるのか

米国市場では、エヌビディアやマイクロソフトなどの大型テクノロジー株が主要指数を押し上げている。日本でも、半導体関連が日経平均を左右する場面が増えた。

背景には、時価総額加重型という指数の仕組みがある。株価が上がった企業ほど指数内の比率も高まり、上位銘柄への集中が進みやすい。結果として、少数の大型株の値動きが指数全体を左右する構造になっている。

実際、米運用大手ブラックロックの開示によれば、S&P500に連動する代表的なETFでは、上位10銘柄だけで指数全体の3割超を占める（2026年5月時点）。

これらの株価が大きく振れれば、その影響は指数を通じて、保有者の資産にもそのまま及ぶ。上昇が続くうちは追い風だが、向きが変われば同じ力で逆に働く。

新NISAのつみたて投資枠で人気の海外株式インデックスファンドも、この構造を間接的に取り込んでいる。

■「分散」をどう捉え直すか

この集中は、上昇局面では指数全体のリターンを押し上げる。一方、相場が変化すれば、値動きは特定セクターに左右されやすくなる。

ただし、インデックス投資が「幅広く分散する仕組み」であること自体は変わらない。問題は、見かけ上は分散されていても、実際の値動きが一部の大型株に左右されやすくなっている点だ。

たとえば同じS&P500でも、時価総額加重型と、全銘柄をほぼ均等に組み入れる「均等加重型」とでは、値動きの性質が異なる。前者は上位銘柄の影響を強く受け、後者はその偏りを抑える。

重要なのは、どちらが優れているかではなく、自分がどんな値動きの特徴を持つ指数を選んでいるかを理解することだ。

新NISAを活用する個人投資家は、保有するインデックスファンドの中身を一度見直してみる価値がある。上位銘柄にAI・半導体株が偏っていないか。米国大型株への依存度が高すぎないか。確かめることで、自分が取っているリスクの形が見えてくる。

「分散しているから大丈夫」。その思い込みが、新NISA時代の盲点になりやすい。まずは、自分の持つファンドの中身を知るところから始まる。