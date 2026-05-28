兵庫・たつの市で74歳と52歳の母娘が殺害された事件で、公開手配されている42歳の容疑者の新たな写真が公開された。事件発覚翌日に撮影されたもので、これまでに公開されていた写真とは服装が異なっている。殺害事件現場から2キロほど離れた場所兵庫・たつの市で母親と娘が殺害された事件で、指名手配された男が服を着替えながら逃走しているとみられることが分かった。大山賢二容疑者（42）は13日ごろ、たつの市の住宅でかつての