兵庫・たつの市母娘殺害　公開手配の大山賢二容疑者（42）は着替えながら逃走か　所持金少なく近くに潜伏の可能性も

兵庫・たつの市で74歳と52歳の母娘が殺害された事件で、公開手配されている42歳の容疑者の新たな写真が公開された。事件発覚翌日に撮影されたもので、これまでに公開されていた写真とは服装が異なっている。

殺害事件現場から2キロほど離れた場所

兵庫・たつの市で母親と娘が殺害された事件で、指名手配された男が服を着替えながら逃走しているとみられることが分かった。

大山賢二容疑者（42）は13日ごろ、たつの市の住宅でかつての隣人の田中千尋さん（52）を殺害した疑いで公開手配されている。

19日に千尋さんと母の澄惠さん（74）の遺体が発見され、事件が発覚した。

警察は27日、新たに大山容疑者の写真を公開。

事件発覚後の20日に現場から約2キロ離れた場所で目撃者が撮影したもの。

17日に防犯カメラに映った姿とは服装が異なり、警察は大山容疑者が服を着替えながら逃走しているとみている。

これまでの捜査で、大山容疑者は事件後わずかな現金しか持っていなかったことがわかっていて、警察は現場周辺に潜伏している可能性があるとみて大規模に捜索している。