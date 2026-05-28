藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。5月26日（火）の同番組には、2児のママである安田美沙子がゲスト出演した。長男が9歳、次男が6歳に成長し、毎日育児に励んでいる安田。子どもの反抗期にも悩んだそうだが、そんなとき寄り添ってくれた“相談相手”に心を救われたという。それは夫ではなく…。【映像】子どもの反抗期に悩む安田美沙子と“相談相手”のやりとりの一部始終を公開「ママの