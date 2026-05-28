◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島４―５ロッテ（２７日・マツダスタジアム）ロッテの守護神・横山がマツダのマウンドで貫禄を示した。１点リードの９回に登板し１死二塁のピンチを招くも２者連続奪三振で１回無失点。１２球団トップの今季通算１７セーブ目を挙げて、チームを交流戦連勝スタートに導いた。「無失点に抑えられたのは良かったが、先頭打者に四球を出したのは本当に反省しないといけないです」と９試合連続