福岡県福岡市にある「ANAクラウンプラザホテル福岡」では、5月30日(土)〜9月27日(日)の土・日・祝日限定で、1F オールデイダイニング「クラウンカフェ」にて、「マリンワールド海の中道」とコラボした「アクアリウムデザートビュッフェ2026 〜Friends of the Sea〜」を開催する。また、6月1日(月)〜8月31日(月)の期間には、1F ロビーラウンジ「TEA＆DINE」にて、「アクアリウムアフタヌーンティー 2026」を開催する。「アクアリウ