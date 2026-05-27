フライパンでパエリアを簡単に作るコツについて、ニチレイフーズの公式Xアカウントが紹介しています。【すごい】「えっ…」これがフライパンで「パエリア」を上手に作るコツです！公式アカウントは「フライパンで簡単『冷凍シーフードミックス』でパエリアが作れます！」と投稿。必要な材料や作り方について、次のように紹介しています。【材料（2人分）】※直径24センチのフライパンを使用・米（無洗米）2カップ※無洗米で