台風第６号が発生しました。チャンミーと呼ばれるこの台風は今後、強い勢力に発達して、沖縄方面へ向かう予想となっています。 【画像を見る】台風６号今後の進路は？ 気象庁によりますと、２７日午前９時、カロリン諸島付近で台風のたまご＝熱帯低気圧が台風６号になりました。 この台風は１時間におよそ２５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メӦ