株式会社SAEDAは、自社ブランド「BECKS」より、レンズ付きフィルムの使い勝手を意識したデジタルカメラを5月27日（水）に発売した。価格は4,980円。 レンズ付きフィルムを想起させるデザインを採用したデジタルカメラ。あえて背面モニターを搭載しない「モニターレス設計」としており、光学ファインダーを覗いて撮影を行う。撮影した画像はPCなどに取り込んで確認する。 有効画素数約100万のイメӦ