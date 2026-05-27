株式会社SAEDAは、自社ブランド「BECKS」より、レンズ付きフィルムの使い勝手を意識したデジタルカメラを5月27日（水）に発売した。価格は4,980円。

レンズ付きフィルムを想起させるデザインを採用したデジタルカメラ。あえて背面モニターを搭載しない「モニターレス設計」としており、光学ファインダーを覗いて撮影を行う。撮影した画像はPCなどに取り込んで確認する。

有効画素数約100万のイメージセンサーを搭載。レンズは40mm相当（35mm判換算）の単焦点レンズとなる。FHD（30fps）の動画撮影にも対応する。

本体カラーはブルー、レッド、イエロー、パープル、グレーから選択できる。

5種類のフィルター機能を搭載

製品名：BECKS コンパクトデジタルカメラ B-Quest ND1 有効画素数：100万画素 焦点距離：約40mm相当（35mm判換算） 液晶カウンター：0.96インチ 写真解像度：1,200万（4,032×3,204） 動画解像度：1,920×1,080（30fps） ビデオフォーマット：AVI メモリーカード：SDメモリーカード※最大32GBまで対応 インターフェイス：USB Type-C 電源：内蔵バッテリー（600mAh） 撮影可能枚数：約330枚※フル充電で静止画のみ利用時 入力電圧／電流：5V／1A 充電時間：約2時間 外形寸法：115×63×26mm 重量：約116g (SDメモリーカード含む) 付属品：USB充電ケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書