「東京で一番早い大規模花火大会」として知られる「第48回 足立の花火」を、2026年5月30日（土）に開催します。熱中症対策として5月末の開催となった本大会。過去2年は天候不良による中止という悔しい結果でしたが、今年は3年越しの想いを込めて約1万3,000発が千住の夜空を彩ります。有料観覧席はすでに完売していますが、花火の打ち上げ時間やプログラムの見どころをはじめ、指定席がなくても楽しめる無料の穴場スポットと場所取