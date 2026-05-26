◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年5月25日ロサンゼルス）ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）が25日（日本時間26日）、メジャーに復帰。同日のロッキーズ戦に「9番・三塁」で早速、スタメンに名を連ね、初打席でいきなり適時打を放ち、球場を沸かせた。キケことE・ヘルナンデスはオフに左肘を手術。開幕を負傷者リスト（IL）で迎えたが、今月上旬にマイナーで実戦復帰。この日、メジャー復帰が発