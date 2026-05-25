那須サファリパーク「ライオンバス」 那須サファリパークおよび那須ワールドモンキーパークは、栃木県・千葉県・宮城県の在住者を対象とした「県民感謝キャンペーン」を6月1日（月）から6月30日（火）まで開催する。 新緑が広がる初夏の那須高原を楽しんでもらうための地域限定企画。当日、受付窓口にて対象の3県（栃木県、千葉県、宮城県）の在住を証明できる運転免許証や健康保険証